Мошенники стали приглашать россиян на кулинарное шоу с целью выманивания денег

Москва, 28 сентября. Мошенники стали пользоваться новой схемой обмана россиян, заманивая их на кулинарное шоу, которое заканчивается оформлением кредита.

Белгородцев стали приглашать на бесплатные кулинарные шоу и обещать им подарки. Однако по итогу все сводится к кредитам на покупку дорогого набора посуды. Приглашения приходят по телефону. Жертвам предлагают посетить кулинарные шоу, получить подарки и узнать много нового о правильном питании, передают «Известия».

Однако потом россиянам предлагают купить посуду, которая стоит больше 100 тысяч рублей. По словам «продавцов» эта посуда очень высокого качества и позволяет готовить еду без масла. Если гости мероприятия не могут себе позволить посуду, им навязывают кредит.

Такая схема обмана работала и раньше. В 2017 году россиян приглашали на шоу, но при условии, что им от 35 до 78 лет. Их регистрировали, узнавали телефон и наличие паспорта при себе. После этого начиналось мероприятие, в ходе которого «повар» рекламировал посуду. В конце разыгрывались призы: пенсионерам обещали скидку 50% на набор ножей, столовых приборов и постельных принадлежностей. Для этого им предлагали оформить кредит в 100 тысяч рублей, чтобы оплатить вторую половину подарка.

Ранее МВД предупредило россиян о мошенниках креативным видео с обманутой блондинкой. На официальной странице в Twitter Министерства внутренних дел России появился видеосюжет о блондинке, которую «обманула» злоумышленница и украла деньги с ее банковской карты. Согласно сюжету, девушка вводит данные личного счета на крайне сомнительном сайте, который продает кареты для путешествий.