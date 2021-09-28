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Жительницу Тосно задержали из-за бездействия при истязании ее детей
Происшествия
Жительницу Тосно задержали из-за бездействия при истязании ее детей
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Тосно, 28 сентября. Правоохранители задержали мать троих детей в городе Тосно Ленинградской области. Причиной задержания является подозрение в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Сотрудники правоохранительных органов во время расследования дали оценку действиям матери в отношении собственных малолетних детей, над которыми издевался их отец. Следователи установили, что женщина на протяжении долгого времени присутствовала при истязании детей отцом. При этом она не стала предпринимать какие-либо действия, которые могли бы прекратить противоправные действия в отношении малолетних россиян, передает источник ФАН.

Также стало известно, что женщина заставляла детей скрывать противоправное поведение отца. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери троих детей дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Правоохранители выбирают меру пресечения.

Полицейские недавно отправили престарелого педофила из Мордовии в тюрьму на шесть лет. Преступника обвинили в насильственных действиях и развращении 11-летней падчерицы.

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