Жительницу Тосно задержали из-за бездействия при истязании ее детей

Тосно, 28 сентября. Правоохранители задержали мать троих детей в городе Тосно Ленинградской области. Причиной задержания является подозрение в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Сотрудники правоохранительных органов во время расследования дали оценку действиям матери в отношении собственных малолетних детей, над которыми издевался их отец. Следователи установили, что женщина на протяжении долгого времени присутствовала при истязании детей отцом. При этом она не стала предпринимать какие-либо действия, которые могли бы прекратить противоправные действия в отношении малолетних россиян, передает источник ФАН.

Также стало известно, что женщина заставляла детей скрывать противоправное поведение отца. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери троих детей дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Правоохранители выбирают меру пресечения.

Полицейские недавно отправили престарелого педофила из Мордовии в тюрьму на шесть лет. Преступника обвинили в насильственных действиях и развращении 11-летней падчерицы.