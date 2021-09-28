Вице-премьер Абрамченко поручила проверить предприятия по переработке отходов

Москва, 28 сентября. Росприроднадзор проверит предприятия по переработке отходов с 1 октября 2021 по 1 ноября 2022 года. Соответствующее поручение отдала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В рамках этого производителей проверят на исполнение обязанностей по утилизации 10–45% выпущенной в оборот продукции за 2020 год. На федеральном уровне в России функционируют около 300 подобных предприятий. В случае обнаружения нарушений их ожидают штрафные санкции. Об этом говорится в поручении вице-премьера, содержание которого передают «Известия».

«Такие проверки необходимы, это часть работы над обеспечением прозрачности системы переработки отходов», — содержится в сообщении пресс-службы ведомства.

По мнению представителей Российского экологического оператора, данная мера обеспечит необходимую прозрачность в сфере переработки отходов. Этим должны заниматься непосредственно производители, а не финансовые посредники, заключили в ведомстве.

Но не только производители несут ответственность за сохранение благоприятной экологической обстановки. Уделяя внимание сортировке отходов, граждане могут снизить наносимый ущерб природе, рассказала ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Анна Волкова.