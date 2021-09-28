Рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца года

Москва, 28 сентября. Российские аналитики спрогнозировали валютные курсы на заключительный квартал текущего года, отметив малую вероятность серьезного укрепления рубля.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что на IV квартал прогнозный диапазон установлен на уровне 71,5–74 рубля за доллар. Специалист отметила, что к концу года Центробанк может повысить ключевую ставку до 7,25% в два этапа. Поддержку рублю также окажет благоприятная ситуация на нефтяном рынке. Среди негативных факторов специалист отметила растущие риски новых санкций.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин прогнозирует курс национальной валюты на конец года на уровне 68–73 рублей за доллар и 78,5–92,7 рубля за евро, сообщает газета «Известия».

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман ожидает, что доллар будет стоить 71–75 рублей. Аналитик Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших считает, что в четвертом квартале среднее значение валютного курса 73 рубля за доллар, но к концу года российская валюта может укрепиться до 72 рублей.