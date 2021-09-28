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Российских производителей зимнего дизеля могут обязать выплачивать допсбор
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Российских производителей зимнего дизеля могут обязать выплачивать допсбор

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 00:26
Экономика
Российских производителей зимнего дизеля могут обязать выплачивать допсбор
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Производители зимнего дизельного топлива (ДТЗ) могут начать платить дополнительный акциз, сообщили в Независимом топливном союзе (НТС) и ассоциации «Надежный партнер».

Объединения производителей и продавцов энергоресурсов сообщили «Известиям», что речь об изготовлении смеси летнего дизеля и авиакеросина. Представители бизнеса отмечают, что ранее власти заявили, что при производстве ДТЗ платить сбор не требуется.

Производители уже стали получать от ФНС письма, в которых компаниям насчитали налоги за 2018-2020 годы. Теперь в НТС опасается, что выпуск зимнего дизеля в ряде регионов может стать нерентабельным.

Минэнерго не видит рисков в данной ситуации. В ведомстве отмечают, что на рынок поставляется в среднем 17 тысяч тонн зимнего дизеля. При необходимости производители смогут увеличить объем его выпуска и поставок на внутренний рынок, отметили в ведомстве.

Ранее цены на газ в Европе вновь превысили 930 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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