Российские малые ракетные корабли прошли от Балтийского до Белого моря

Москва, 28 сентября. Малый ракетный корабль МРК «Советск» в рамках учений «Запад-2021» совершил переход из Балтийского в Белое море по внутренним водным путям и отстрелялся крылатыми ракетами.

Такой проход для нового проекта 22800 «Каракут» совершается впервые, отметил источник из Минобороны. Эксперты назвали крайне важными для безопасности РФ такие тренировки. Учения подтвердили возможность быстрого маневра ударными силами между флотами без необходимости огибать Скандинавию, передают «Известия».

МРК «Советск», помимо перехода между флотами по внутренним водам, совершил практические стрельбы. Ракету «Калибр» запустили по наземной цели на расстоянии более тысячи километров. По морской мишени пустили сверхзвуковой противокарабельный «Оникс». Малый ракетный корабль проплыл более 3 тысяч миль за 45 суток.

Ранее сообщалось, что группа кораблей и субмарин Тихоокеанского флота ВМФ РФ готовится форсировать Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы выйти из акватории Красного моря. Суда выполняют переход к местам постоянной дислокации.