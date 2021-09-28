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ФАС собирается запретить банкам навязывать клиентам страховку

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 00:18
Общество
ФАС собирается запретить банкам навязывать клиентам страховку
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект постановление правительства, которое запрещает банкам навязывать клиентам страховку.

Банки во время кредитования не смогут навязывать клиентам приобретение страховки в определенной компании. Также при рефинансировании долга у клиента будет возможность сохранить прежний полис. Требованием для одобрения кредитной организацией страховки станет наличие у компании хорошего рейтинга в одном из четырех агентств России.

ФАС готовит проект, который включает все эти пункты. В Центробанке сообщили, что поддерживают данную инициативу. Там подчеркнули, что при актуальной системе потребители вынуждены переплачивать. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Некоторые банки России недавно начали увеличивать ставку по вкладам. Остальные планируют последовать их примеру или изучить такую возможность.

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кредит банк страховка
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