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РФС объявил итоговый состав сборной России на октябрьские матчи
Спорт
РФС объявил итоговый состав сборной России на октябрьские матчи
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 28 сентября. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал игроков, вошедших в итоговый состав команды на матчи со Словакией и Словенией.

В список вошли четыре голкипера, восемь защитников, 11 полузащитников, среди которых приглашенный в сборную игрок подмосковного клуба «Химки» Денис Глушаков, а также три нападающих. России предстоит сыграть в октябре два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Первая игра пройдет 8 октября со Словакией, а 11 октября российские футболисты сыграют в гостях со Словенией. Сейчас сборная России находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Столько же очков набрала сборная Хорватии, которой в октябре предстоит сыграть с командами Кипра и Словакии. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, в состав могут быть внесены изменения, так как перед сборами еще пройдут матчи национальных чемпионатов и еврокубков.

На игре Россия — Словакия, которая пройдет на стадионе «Казань Арена», смогут присутствовать не более 13,5 тысячи зрителей. При входе на матч болельщикам будет необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном COVID-19.

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