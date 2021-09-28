Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 01:15
01:13
Спорт
Международная федерация хоккея осудила украинца Денискина за расизм
00:56
Армия
Военный эксперт Коротченко: С-500 справится с новой гиперзвуковой ракетой США
00:50
Общество
Генпрокуратуру могут подключить к проверкам на незаконное изъятие подвалов и чердаков
00:46
Экономика
Счетная палата выявила нарушения при освоении бюджета за 2020 год на 338,6 млрд
00:43
Общество
Мошенники стали приглашать россиян на кулинарное шоу с целью выманивания денег
00:35
Происшествия
Жительницу Тосно задержали из-за бездействия при истязании ее детей
00:33
Общество
Вице-премьер Абрамченко поручила проверить предприятия по переработке отходов
00:30
Экономика
Рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца года
00:28
Общество
Пересадку донорских органов смогут выполнять в 40 регионах России в 2022 году
00:26
Экономика
Российских производителей зимнего дизеля могут обязать выплачивать допсбор
Все новости

Пушков: Украина надоела половине Европы с претензиями по транзиту газа

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 00:58
Политика
Пушков: Украина надоела половине Европы с претензиями по транзиту газа
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 28 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что угроз Украины в связи с «Северным потоком — 2» никто в Европе не боится.

Член Совфеда в своем Telegram-канале написал, что Венгрия жестко критикует украинские власти за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, а также за закон о коренных народах. Будапешт успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться.

Сенатор напомнил, что Украина к контракту России и Венгрии не имеет какого-либо отношения. Он отметил, что Киев просто обязан выполнять его. В противном случае Украина сама нарушит условия собственного контракта с российским «Газпромом».

«Украина уже надоела половине Европы со своими претензиями, а ее «соответствующие» угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», — заявил Пушков.

Ранее стало известно, что Киев ожидает полного прекращения или сильного сокращения транзита газа в Венгрию через свою территорию. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков: Украина надоела половине Европы с претензиями по транзиту газа
украина пушков венгрия транзит газа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru