Москва, 28 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что угроз Украины в связи с «Северным потоком — 2» никто в Европе не боится.

Член Совфеда в своем Telegram-канале написал, что Венгрия жестко критикует украинские власти за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, а также за закон о коренных народах. Будапешт успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться.

Сенатор напомнил, что Украина к контракту России и Венгрии не имеет какого-либо отношения. Он отметил, что Киев просто обязан выполнять его. В противном случае Украина сама нарушит условия собственного контракта с российским «Газпромом».

«Украина уже надоела половине Европы со своими претензиями, а ее «соответствующие» угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», — заявил Пушков.

Ранее стало известно, что Киев ожидает полного прекращения или сильного сокращения транзита газа в Венгрию через свою территорию. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.