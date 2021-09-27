Около 40 канадцев застряли в шахте из-за поломки подъемного механизма

Оттава, 27 сентября. Не менее 39 человек застряли в одной из шахт в Канаде. Информацию об этом сообщил телеканал CTV.

Канадцы не могут выбраться наружу из-за поломки подъемного механизма в шахте. Инцидент случился днем в понедельник, 26 сентября в шахте около города Садбери в провинции Онтарио. По известным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент на место происшествия уже прибыли спасатели. Они передали застрявшим воду, еду и лекарства. Шахтеров выведут на поверхность с помощью системы кабельных лестниц.

Ранее работник горнорудного предприятия погиб в разведывательной штольне на Камчатке. Трагедия произошла на Асачинском месторождении. Там случился локальный вывал кусков горной массы. Жертвой стал 44-летний мужчина. По данному факту СК России и прокуратура начали проверку.