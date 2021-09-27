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Пушков заявил о сворачивании США дипломатических связей с Россией
Политика
Пушков заявил о сворачивании США дипломатических связей с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Вашингтон идет по пути полного сворачивания дипломатических связей с Россией.

Недавно произошел скандал с недопуском десяти членов российской делегации, среди которых дипломаты и законодатели, до Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. США не имели прав отказывать российским дипломатам в визах, так как они выдаются по приглашению с ООН. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Кроме этого, как сообщил Генконсул России в Хьюстоне А.Захаров, американцы продолжают вести политику "визового сдерживания", не выдавая визы российским дипломатам, которые должны сменять уезжающих из США сотрудников российских дипломатических миссий», — отметил Пушков.

По словам сенатора, американцы вводят новые ограничения на комплектацию дипмиссий. При этом Пушков отметил, что США показывают, что готовы вести диалог с Россией только по трем-четырем интересующим их вопросам. Вашингтон придерживается курса враждебности по отношению к Москве и Пекину.

Ранее Пушков назвал политическим экстремизмом новые санкции США против России. Законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, является примером «политического экстремизма в исполнении конгресса США», заявил он.

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