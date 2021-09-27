Спикер Палаты представителей призвал к своевременному проведению выборов в Ливии

Аль-Кубба, 27 сентября. Спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех подчеркнул необходимость своевременно провести президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря. Заявление прозвучало во время встречи со студенческим союзом, где обсудили вопросы и проблемы молодежи.

«Единственное решение для достижения воли народа и прекращения разделения», — подчеркнул он, говоря о предстоящем голосовании.

Агила Салех отметил, что студенты играют немаловажную роль в построении будущего родины, а также в прогрессе и процветании Ливии. По его словам, молодежь — основа общества.

Спикер парламента призвал поддержать обучающихся, знания которых помогут улучшить североафриканскую страну с помощью науки. Ранее Палата представителей передала Высшей национальной избирательной комиссии закон о выборах, который прежде ратифицировали. Документ позволит впервые в истории Ливии напрямую избрать следующего президента и определить полномочия лидера государства.

Примечательно, что голосование, которое состоится менее чем через три месяца, стало причиной споров в местных фракциях. Так, парламент большинством голосов лишил переходное Правительство национального единства вотума доверия, поскольку кабмин растратил бюджет.

Премьер Абд аль-Хамид Дабиба призывал ливийцев выступить против решения Палаты представителей. Однако активисты, шейхи и видные деятели региона Киренаика осудили ПНЕ за недостаточную подготовку к предстоящим выборам, за не реализацию дорожной карты, которую разработал Форум политического диалога. Кроме того, власти не объединили госучреждения и не решили проблему трудоустройства граждан.