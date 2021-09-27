Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 23:44
23:39
Политика
Пушков заявил о сворачивании США дипломатических связей с Россией
23:27
Общество
Плановый показатель по вакцинации от COVID-19 в Ингушетии повысили до 80%
23:11
Весь мир
Спикер Палаты представителей призвал к своевременному проведению выборов в Ливии
22:59
Общество
Петербургский суд приговорил двух росгвардейцев к тюремному заключению
22:49
Армия
ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил запущенный боевиками дрон у базы Хмеймим в Сирии
22:46
Весь мир
«План Байдена» довел до раскола Демократическую партию США
22:43
Общество
Юлия Ахмедова ответила на слухи о романе с Русланом Белым
22:30
Мода и стиль
Главными трендами текущей осени назвали женственность и минимализм
22:14
Политика
«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию
22:06
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
Все новости

Спикер Палаты представителей призвал к своевременному проведению выборов в Ливии
Весь мир
Спикер Палаты представителей призвал к своевременному проведению выборов в Ливии
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 27 сентября. Спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех подчеркнул необходимость своевременно провести президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря. Заявление прозвучало во время встречи со студенческим союзом, где обсудили вопросы и проблемы молодежи.

«Единственное решение для достижения воли народа и прекращения разделения», — подчеркнул он, говоря о предстоящем голосовании.

Агила Салех отметил, что студенты играют немаловажную роль в построении будущего родины, а также в прогрессе и процветании Ливии. По его словам, молодежь — основа общества.

Спикер парламента призвал поддержать обучающихся, знания которых помогут улучшить североафриканскую страну с помощью науки. Ранее Палата представителей передала Высшей национальной избирательной комиссии закон о выборах, который прежде ратифицировали. Документ позволит впервые в истории Ливии напрямую избрать следующего президента и определить полномочия лидера государства.

Примечательно, что голосование, которое состоится менее чем через три месяца, стало причиной споров в местных фракциях. Так, парламент большинством голосов лишил переходное Правительство национального единства вотума доверия, поскольку кабмин растратил бюджет.

Премьер Абд аль-Хамид Дабиба призывал ливийцев выступить против решения Палаты представителей. Однако активисты, шейхи и видные деятели региона Киренаика осудили ПНЕ за недостаточную подготовку к предстоящим выборам, за не реализацию дорожной карты, которую разработал Форум политического диалога. Кроме того, власти не объединили госучреждения и не решили проблему трудоустройства граждан.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Спикер Палаты представителей призвал к своевременному проведению выборов в Ливии
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru