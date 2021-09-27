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ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил запущенный боевиками дрон у базы Хмеймим в Сирии
Армия
ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил запущенный боевиками дрон у базы Хмеймим в Сирии
almanar.com

Дамаск, 27 сентября. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» сбил дрон, направленный к российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Боевики запустили беспилотный летательный аппарат из провинции Идлиб. Дрон был уничтожен российским ЗРПК «Панцирь-С», пострадавших нет, авиабаза функционирует в плановом режиме, уточнили в ЦПВС.

Ранее СМИ сообщили, что ситуация в Идлибе может стать темой переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний заявил о намерении обсудить вопрос во время встречи с российским коллегой в Сочи. По результатам переговоров Эрдоган планирует прийти к «важному решению».

Визит Эрдогана в Россию запланирован на 29 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты будут обсуждать двусторонние отношения и сирийскую проблематику.

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Сирия хмеймим идлиб цпвс
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