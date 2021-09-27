Юлия Ахмедова ответила на слухи о романе с Русланом Белым

Москва, 27 сентября. Звезда Stand Up Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с коллегой Русланом Белым. О наличии романтической связи между артистами регулярно высказываются поклонники.

Звезда призналась, что не следит за слухами. По мнению Ахмедовой, ее медийность не на столько высока, чтобы много «вбросов» было связано с ее именем.

«То, что меня с ним шипперят, абсолютно нормально, сейчас такое время. Я спокойно к этому отношусь», — сообщила WMJ артистка.

Ахмедова иногда публикует фотографии с коллегой в социальных сетях, на что обращают внимание фанаты. Но большинство из снимков сделаны на съемках разных программ.

Ранее Ахмедова призналась, что попала в психиатрическую клинику из-за депрессии, которая привела к навязчивым суицидальным идеям. Стендап-комик рассказала, что из-за расстройства ей не хватало энергии на элементарные действия. По словам стендап-комика, она обратилась за помощью к психологу, который сразу же направил ее к психиатру. В итоге ее положили в больницу, в отделение для потенциально опасных для себя больных.