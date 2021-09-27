«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию

Киев, 27 сентября. Украина ожидает полного прекращения или сильного сокращения транзита газа в Венгрию через свою территорию, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Топ-менеджер посетовал, что «Газпром» начинает поставки топлива «через более длинные, но собственные транзитные газопроводы», как только у него появляется техническая возможность миновать Украину при транзите газа.

«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину», — написал в Facebook Макогон.

По его словам, достройка газопровода «Северный поток — 2» грозит критическими рисками для продления договора после 2024 года и транзита газа через Украину.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская газотранспортная система слишком масштабна, чтобы Киев мог модернизировать ее. Она способна принимать на входе свыше 300 млрд кубов газа, а прокачивать — более 170 млрд. Такую ГТС мог создать только мощный Советский Союз, а поддерживать ее эксплуатацию способна исключительно сильная экономика и промышленность, чего на Украине нет, заключил Азаров.