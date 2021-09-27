Домашний адрес на бирке чемодана может стать причиной ограбления жилища

Москва, 27 сентября. Эксперты предупредили туристов об опасности при сдаче багажа в аэропорту.

По словам специалистов, на багажной бирке ни в коем случае нельзя указывать домашний адрес. Это повысит шансы ограбления. Об этом информирует газета The Sun.

«Не указывайте [на бирках] место своего проживания — это свидетельство того, что дом пуст. Если вы не оставите свой адрес, вероятность ограбления во время вашего отсутствия снизится», — сказал эксперт.

Автор статьи утверждает, что в аэропорту любой желающий может увидеть все, что написано на бирке чемодана, поэтому на ней лучше писать самые необходимые сведения: рабочий адрес и номер телефона. Перед полетом лучше сделать фото чемодана, чтобы при утере багажа показать его сотрудникам аэропорта.

Ранее первая группа российских туристов прибыла на венесуэльский курортный остров Маргарита. Это первый из 70 запланированных прямых рейсов по маршруту Москва — Порламар.