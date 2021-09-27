США испытали ракету с пятикратным превышением скорости звука

Вашингтон, 27 сентября. США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты, которая показала пятикратное превышение скорости звука. Об этом сообщили в Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне.

Разработчиком данной ракеты является корпорация Raytheon. Она оснащена двигателем Northrop Grummann, который функционирует на смеси углеводородного топлива и воздуха. По сообщению Пентагона, все основные задачи были успешно выполнены.

Ракета запускалась с самолета. Ее скорость в пять раз превысила скорость звука. В США это испытание стало первым успешным с 2013 года. Его целью была отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, интеграция ракеты, а также проверка двигателей и крейсерский полет.

Пять скоростей звука составляют примерно шесть тысяч километров в час в атмосфере, которая насыщена кислородом и наиболее подходит для запуска гиперзвуковых ракет.

Недавно стало известно, что индийские военные провели успешные испытания новой зенитной ракеты Akash с радиолокационной головкой самонаведения.