Поиск нового актера на роль Джеймса Бонда начнется в 2022 году

Вашингтон, 27 сентября. Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи рассказала о будущем франшизы. Она отметила, что актера на роль агента 007 начнут искать в 2022 году.

Британский актер Дэниэл Крэйг оставит образ Джемса Бонда после выхода фильма «Не время умирать». Это будет его последняя картина в образе брутального агента. Теперь продюсеры озадачены поиском нового героя.

«Мы хотим, чтобы у Дэниэла было время для празднования. А в следующем году мы начнем думать о будущем», — указала Брокколи.

Она обратила внимание, что Крэйгу удалось задать высокую планку исполнения роли. Поэтому кинематографистам потребуется больше времени на поиск яркого актера, который придет на смену британцу.

Ходили слухи, что роль Джеймса Бонда может сыграть женщина. Пока эти сплетни не подтвердились. Впрочем, не все приняли с восторгом эту идею. Категорически против выступил Крэйг, отметив, что в кино необходимо создавать интересных героев для женщин.