Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправились с «Орлом и решкой» в Псков

Москва, 27 сентября. Певец Тимур Родригез и телеведущая Регина Тодоренко отправились в Псковскую область. В этом регионе у звезд пройдет съемка нового выпуска шоу «Орел и решка».

Родригез и Тодоренко поделились на своих страницах в Instagram кадрами из поездки. Ведущая показала снимки из поезда Москва — Псков и рассказала о преимуществе вип-купе. По ее словам, в «номере» есть телевизор, уборная и душ.

«Я в шоке, безумно счастлива и рада», — отметила Тодоренко.

Родригез в свою очередь успел прогуляться по городу и сделать несколько снимков. Он запечатлел себя на вокзале и в центре Пскова. Кадры с прогулки он разместил у себя в Instagram.

Регина Тодоренко на протяжении нескольких сезонов была ведущей телепрограммы «Орел и решка». Звезда объездила множество стран и получила массу впечатлений. При этом Тодоренко отметила, что встречалась с бытовыми трудностями во время съемок.