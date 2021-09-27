Автор книги о Меган Маркл рассказал о ссоре Елизаветы II с женой принца Гарри

Лондон, 27 сентября. Британская королева Елизавета II поставила на место жену принца Гарри, экс-актрису Меган Маркл, за несколько дней до их свадьбы, не позволив надеть выбранную ею тиару.

Пышная свадьба принца Гарри и Маркл состоялась в 2018 году, приковав к этому событию зрителей по всему миру. Однако счастливое событие было омрачено для самой невесты спором с королевой незадолго до знаменательного дня. Об этом сообщил автор книги «Меган: принцесса Голливуда» Эндрю Мортон.

Он рассказал, что Маркл перед свадьбой выбрала королевскую тиару, что совсем не понравилось Елизавете II. Об этом резкой форме она поспешила рассказать своему внуку, принцу Гарри.

«Она получит ту диадему, которую дам ей я», — заявила королева Британии.

Будучи по натуре бунтарем, Гарри не оценил ответ бабушки, заявив, что его возлюбленная всегда получает только то, что она хочет. Поэтому на своей свадьбе экс-актриса предстала в бриллиантовой тиаре-бандо Марии Текской. Украшение было создано в 30-е годы прошлого века ювелирами дома Garrard.

Королеве часто приходится ставить на место своих наследников. Недавно она раскритиковала идею своего сына, принца Чарльза, будущего короля страны, которая заключалась в том, чтобы превратить Букингемский дворец в музей.