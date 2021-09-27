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Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
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Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 21:37
Общество
Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
Кадр из фильма «Друг на продажу»

Москва, 27 сентября. Продюсер Лев Карасев поделился деталями создания комедии «Друг на продажу». Создатель картины рассказал, как была придумана концепция истории о дружбе.

Комедия «Друг на продажу» готовится стартовать в российских кинотеатрах уже 11 ноября. Фильм рассказывает об Иване, который неожиданно становится главным товаром в фейковом брачном агентстве своего друга Гоши, несмотря на принципы и разбитое из-за расставания сердце. Создателями комедии выступили режиссер Александр Данилов и продюсер и сценарист Лев Карасев, который побеседовал с журналистами издания «Народные новости».

Драматург признался, что черпал вдохновение для картины из голливудской комедии «Незваные гости», но решил создать принципиально иной конфликт в истории Ивана и Гоши.

«Нужна была и интересная завязка, конфликт, чтобы было интересно наблюдать за развитием сюжета, какие испытания выдержит дружба. В итоге пришли к тому, что друг продает товарища, а тот совсем не в курсе. Причем человек именно принципиальный, со своими убеждениями — то есть это был последний человек, который на это бы согласился», — поделился продюсер.

Помимо сеттинга и мотивов фильма, создатели уделили внимание кастингу актеров. Так, ключевым критерием был свежий типаж, который еще не успел запомниться зрителю. Именно так были выбраны Антон Пампушный в роли жениха «на прокат» и Антон Богданов, который сыграл предпринимателя Гошу. Карасев уверен, что создателям удалось снять комедию, которая будет адаптирована под российского зрителя, но не уступит голливудским аналогам.

Недавно в Сети появились новые детали о будущем сериала «Ведьмак». Создатели планируют расширить фэнтези-вселенную и уже готовятся к съемкам третьего сезона.

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кино комедия Друг на продажу
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