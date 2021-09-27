Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины

Москва, 27 сентября. Продюсер Лев Карасев поделился деталями создания комедии «Друг на продажу». Создатель картины рассказал, как была придумана концепция истории о дружбе.

Комедия «Друг на продажу» готовится стартовать в российских кинотеатрах уже 11 ноября. Фильм рассказывает об Иване, который неожиданно становится главным товаром в фейковом брачном агентстве своего друга Гоши, несмотря на принципы и разбитое из-за расставания сердце. Создателями комедии выступили режиссер Александр Данилов и продюсер и сценарист Лев Карасев, который побеседовал с журналистами издания «Народные новости».

Драматург признался, что черпал вдохновение для картины из голливудской комедии «Незваные гости», но решил создать принципиально иной конфликт в истории Ивана и Гоши.

«Нужна была и интересная завязка, конфликт, чтобы было интересно наблюдать за развитием сюжета, какие испытания выдержит дружба. В итоге пришли к тому, что друг продает товарища, а тот совсем не в курсе. Причем человек именно принципиальный, со своими убеждениями — то есть это был последний человек, который на это бы согласился», — поделился продюсер.

Помимо сеттинга и мотивов фильма, создатели уделили внимание кастингу актеров. Так, ключевым критерием был свежий типаж, который еще не успел запомниться зрителю. Именно так были выбраны Антон Пампушный в роли жениха «на прокат» и Антон Богданов, который сыграл предпринимателя Гошу. Карасев уверен, что создателям удалось снять комедию, которая будет адаптирована под российского зрителя, но не уступит голливудским аналогам.

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