Младший сын Кристины Орбакайте зарабатывает 4 тысячи рублей в час

Москва, 27 сентября. Младший сын российский певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров рассказал о своем заработке. У молодого человека свой бизнес.

Внук певицы Аллы Пугачевой открыл в Москве собственное дело — агентство по организации мероприятий. По словам молодого человека, в своей фирме он работает одновременно директором и фотографом.

Байсаров в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ рассказал о своем заработке. По его словам, на стоимость услуги влияет ряд факторов. Дени Байсаров добавил, что его правильно воспитали родители. К тому же, как отметил молодой человеку, в ведении бизнеса ему помогает отец.

«Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать», — заявил младший сын Кристины Орбакайте.

Летом Дени Байсаров рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его бизнес. Молодой человек хотел реализовать ряд проектов, но их пришлось на время отложить.