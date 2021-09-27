Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 22:20
22:14
Политика
«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию
22:06
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
22:02
Общество
Домашний адрес на бирке чемодана может стать причиной ограбления жилища
21:50
Армия
США испытали ракету с пятикратным превышением скорости звука
21:49
Общество
Поиск нового актера на роль Джеймса Бонда начнется в 2022 году
21:44
Общество
Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправились с «Орлом и решкой» в Псков
21:42
Происшествия
Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге
21:40
Общество
Автор книги о Меган Маркл рассказал о ссоре Елизаветы II с женой принца Гарри
21:40
Видео
«Точка на карте». Спецвыпуск — рафтинг в Карелии
21:36
Общество
Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
Все новости

Зелинская назвала Астрахана и Яковлева главными претендентами на замену Ширвиндту
Общество
Зелинская назвала Астрахана и Яковлева главными претендентами на замену Ширвиндту
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 27 сентября. Режиссеры Дмитрий Астрахан и Антон Яковлев стали главными претендентами на пост художественного руководителя Театра сатиры, который ранее занимал Александр Ширвиндт.

Актриса Зоя Зелинская назвала уход народного артиста РСФСР с должности худрука московского театра «самой большой проблемой» для театра, труппы и зрителя. Она с трудом представляет, кто может прийти на замену именитому режиссеру.

При этом она знает, что на должность художественного руководителя Театра сатиры претендуют два режиссера. Это Дмитрий Астрахан и Антон Яковлев, пишет «Вечерняя Москва».

«Правда, там есть сын Юрия Яковлева — Антон Яковлев, режиссер-постановщик. Он делал постановку «Леса» Островского, и всем очень понравилось. Дмитрий Астрахан — еще один претендент», — сказала народная артистка России.

Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста художественного руководителя в понедельник, пишет «Мир 24». Несмотря на увольнение, артист намерен продолжить сотрудничество с театром. Заявление об уходе уже написано в департамент культуры Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зелинская назвала Астрахана и Яковлева главными претендентами на замену Ширвиндту
яковлев ширвиндт зелинская астрахан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru