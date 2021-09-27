Зелинская назвала Астрахана и Яковлева главными претендентами на замену Ширвиндту

Москва, 27 сентября. Режиссеры Дмитрий Астрахан и Антон Яковлев стали главными претендентами на пост художественного руководителя Театра сатиры, который ранее занимал Александр Ширвиндт.

Актриса Зоя Зелинская назвала уход народного артиста РСФСР с должности худрука московского театра «самой большой проблемой» для театра, труппы и зрителя. Она с трудом представляет, кто может прийти на замену именитому режиссеру.

При этом она знает, что на должность художественного руководителя Театра сатиры претендуют два режиссера. Это Дмитрий Астрахан и Антон Яковлев, пишет «Вечерняя Москва».

«Правда, там есть сын Юрия Яковлева — Антон Яковлев, режиссер-постановщик. Он делал постановку «Леса» Островского, и всем очень понравилось. Дмитрий Астрахан — еще один претендент», — сказала народная артистка России.

Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста художественного руководителя в понедельник, пишет «Мир 24». Несмотря на увольнение, артист намерен продолжить сотрудничество с театром. Заявление об уходе уже написано в департамент культуры Москвы.