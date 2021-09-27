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Россия восстановит авиасообщение со странами Африки
Весь мир
Россия восстановит авиасообщение со странами Африки
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 27 сентября. Россия возобновит авиасообщение с несколькими африканскими странами и увеличит количество рейсов по уже доступным маршрутам.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 доложил, что с 5 октября откроются полеты в Джибути, Перу, Кейптаун и Южно-Африканскую Республику. Каждое из перечисленных государств примет по два борта в неделю. Ранее для России открыла границы Кения.

Однако во многих странах ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается критической. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратил внимание присутствующих на статистические данные по распространению COVID-19 в Африке.

«Восстания в Афганистане, Эфиопии и Йемене значительно ухудшили обстановку. По всей планете растет недоверие и распространение дезинформации, что разделяет народы. Повсеместно нарушаются права человека. Нуждающиеся уязвимые слои населения испытывают острую нехватку помощи», — заявил Генсек ООН.

 

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