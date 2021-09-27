Народное ополчение Амхара задержало продвижение сепаратистов на запад Эфиопии

Аддис-Абеба, 27 сентября. Силы Амхара уничтожили еще один мост через реку Текезе. Деконструкция переправы должна замедлить продвижение сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в западном направлении.

Amhara Forces Destroy Another Bridge on the Tekeze River



Retreating #Amhara forces have destroyed another bridge on the Tekeze river that connected Wag with Ebenat, a town in South Gondar zone. This is, apparently, an attempt to slow down the westward advance of #Tigray forces. pic.twitter.com/445x35fR5r — Yonas Nigussie (@Yonigussie) September 25, 2021

В Эфиопии продолжается вооруженный конфликт. Межэтнические разборки, начавшиеся в Тыграе, распространились на соседние штаты и вызвали сильный гуманитарный кризис. В результате деятельности боевиков миллионы людей покинули дома, еще столько же оказались на грани голодной смерти.

Сепаратисты перехватывают конвои с предметами первой необходимости и продовольствием, которые предназначены для поддержки пострадавших жителей. Также они повсеместно атакуют население и устраивают жестокие расправы по национальному признаку.

Ранее правительство США запретило экспорт вооружения и оборонной техники в Эфиопию и Эритрею. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзынь раскритиковал это решение и призвал Вашингтон отказаться от санкций, угрожающих безопасности граждан африканской страны.