Народное ополчение Амхара задержало продвижение сепаратистов на запад Эфиопии

Аддис-Абеба, 27 сентября. Силы Амхара уничтожили еще один мост через реку Текезе. Деконструкция переправы должна замедлить продвижение сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в западном направлении.

Retreating #Amhara forces have destroyed another bridge on the Tekeze river that connected Wag with Ebenat, a town in South Gondar zone. This is, apparently, an attempt to slow down the westward advance of #Tigray forces. pic.twitter.com/445x35fR5r