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Народное ополчение Амхара задержало продвижение сепаратистов на запад Эфиопии
Весь мир
Народное ополчение Амхара задержало продвижение сепаратистов на запад Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 27 сентября. Силы Амхара уничтожили еще один мост через реку Текезе. Деконструкция переправы должна замедлить продвижение сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в западном направлении.

В Эфиопии продолжается вооруженный конфликт. Межэтнические разборки, начавшиеся в Тыграе, распространились на соседние штаты и вызвали сильный гуманитарный кризис. В результате деятельности боевиков миллионы людей покинули дома, еще столько же оказались на грани голодной смерти.

Сепаратисты перехватывают конвои с предметами первой необходимости и продовольствием, которые предназначены для поддержки пострадавших жителей. Также они повсеместно атакуют население и устраивают жестокие расправы по национальному признаку.

Ранее правительство США запретило экспорт вооружения и оборонной техники в Эфиопию и Эритрею. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзынь раскритиковал это решение и призвал Вашингтон отказаться от санкций, угрожающих безопасности граждан африканской страны.

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африка эфиопия
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