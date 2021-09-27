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Эфиопские власти попросили мировое сообщество отказаться от санкций в адрес республики
Весь мир
Эфиопские власти попросили мировое сообщество отказаться от санкций в адрес республики
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 27 сентября. Правительство Эфиопии призвало международную общественность отказаться от санкций и попыток вмешательства во внутренний конфликт страны.

Заместитель премьер-министра Демеке Меконнен во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН объяснил позицию властей республики:

«Предписания и карательные меры никогда не помогали улучшить ситуацию или отношения. Сотрудничество и озабоченность со стороны друзей нами приветствуются.

Мы подчеркиваем, что нуждаемся только в конструктивном подходе, укреплении доверия и обеспечении взаимопонимания. Однако мы уже столкнулись с односторонней принудительной мерой».

Политик не уточнил источник санкций, но с огромной вероятностью он имел в виду США, которые ранее наложили на Эфиопию оружейное эмбарго. Вашингтон запретил экспортировать в африканскую страну оборонные технологии и изделия военного назначения.

Китай поддержал эфиопское правительство и призвал Запад отказаться от ограничительных мер, ставящих под угрозу жизнь мирного населения.

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африка эфиопия
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