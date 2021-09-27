Россия и Эфиопия укрепят сотрудничество в религиозном секторе

Москва, 27 сентября. Секретарь Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан встретился с заместителем управляющего делами Эфиопской церкви в Аддис-Абебе священником Уэлдеиесусом Сефугалато.
Африканский богослужитель рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются его послушники из-за вооруженных столкновений. Также он обеспокоен безопасностью древних христианских святынь, целостности которых угрожают радикальные боевики.
Сефугалато заявил, что эфиопские верующие надеются на защиту со стороны Русской православной церкви (РПЦ) и правительства России. Иеромонах Стефан заверил священника, что Москва не прекратит поддержку африканского государства, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже молится за благополучие нуждающихся жителей.
Ранее епископ Адигратской католической епархии Абуна Тесфаселассие Медхин призвал противоборствующие стороны завершить конфликт в Эфиопии и перейти к мирному решению разногласий:
«Я считаю своим пасторским долгом призвать все компетентные органы. Помогите нам. Положите конец кровопролитию, которое унесло десятки тысяч жизней ни в чем не повинных гражданских лиц и солдат. Перейдите к диалогу и переговорам. И да благословит вас Бог».