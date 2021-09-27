Абуджа, 27 сентября. Российское предприятие «Уралхим» в ближайшее время откроет представительство в Нигерии. Также в планах у компании построить в африканской стране завод.

Председатель Делового совета, занимающегося взаимодействием России и Нигерии, объяснил, что интерес фирмы обусловлен большим потенциалом сектора минеральных удобрений:

«Нигерия является крупнейшим рынком в Африке, местное сельское хозяйство должно удовлетворять постоянно растущий спрос на продовольствие, для этого ему необходимо использование современных удобрений и прогрессивных технологий. Для «Уралхима» и «Уралкалия» Нигерия является стратегическим направлением. И сегодня мы готовимся к реализации совместного с нигерийским партнером проекта по производству удобрений», — заявил Дмитрий Коняев.

Сотрудники компании планируют посетить страну осенью 2021 года и обсудить сотрудничество с деловыми представителями государства.

Ранее руководство российской фирмы «ТОПОЛ-ЭКО» встретились с делегатами из Эфиопии для обсуждения строительства подземной коллекторной сети в крупных городах республики.