Правительство ЦАР не допустит боевиков к общенациональному диалогу

Банги, 27 сентября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем заявил, что правительство страны не собирается вести каких-либо переговоров с лидерами вооруженных группировок, сообщило издание Radio Lengo Songo.

Мокпем заверил репортеров, что власти ЦАР по-прежнему не намерены приглашать боевиков на общенациональный диалог. По его словам, личности, развязавшие военный конфликт, не имеют права участвовать в обсуждении по восстановлению страны.

Ранее пресс-секретарь осудил французское издание Corbeau News за распространение сфабрикованной информации, целью которой является дискредитация отечественных инструкторов.