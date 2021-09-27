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Правительство ЦАР не допустит боевиков к общенациональному диалогу
Весь мир
Правительство ЦАР не допустит боевиков к общенациональному диалогу
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 27 сентября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем заявил, что правительство страны не собирается вести каких-либо переговоров с лидерами вооруженных группировок, сообщило издание Radio Lengo Songo.

Мокпем заверил репортеров, что власти ЦАР по-прежнему не намерены приглашать боевиков на общенациональный диалог. По его словам, личности, развязавшие военный конфликт, не имеют права участвовать в обсуждении по восстановлению страны.

Ранее пресс-секретарь осудил французское издание Corbeau News за распространение сфабрикованной информации, целью которой является дискредитация отечественных инструкторов.

«Эта ложь намеренно опубликована для того, чтобы смешать с грязью российских специалистов, которые проводят замечательную работу на местах и уже доказали свою эффективность. Кроме того, публикация вбросов нужна иностранным акторам для спекуляций на теме отношений России и Центральноафриканской Республики», — заявил Мокпем.

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