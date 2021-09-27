Норланд заявил о намерении США повлиять на политический процесс в Ливии

Каир, 27 сентября. Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил, что Вашингтон стремится помочь Триполи в проведении выборов и выводе наемников из страны. Об этом он сообщил в интервью изданию Asharq Al-Awsat.

Дипломат подчеркнул, что главная цель Соединенных Штатов — поспособствовать в организации справедливого плебисцита, результаты которых примет мировое сообщество. Голосование запланировано на 24 декабря. По его словам, американская администрация продолжит работу с международными партнерами, чтобы вывести наемников с территории Ливии.

Этим заявлением Норланд указал, что США в очередной раз предпринимает попытку вмешаться в ливийский политический процесс и завладеть повесткой. Действия Вашингтона в североафриканском государстве встречают резкую критику. Население до сих пор обвиняет Белый дом в существующем хаосе.

Осуждение идет не только со стороны граждан, но и местных властей. Так, в июне на очередное заявление Норланда отреагировало Министерство нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Тогда посол на встрече с главой Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой сказал неуместные для ливийского руководства фразы. В профильном ведомстве американского дипломата публично обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, сын действующего президента США, предлагал Ливии помощь в возвращении миллиардных активов, замороженных администрацией Барака Обамы.