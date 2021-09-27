Ученый Камкин предрек «мелкие гадости» от партии «Зеленые» в отношении «СП-2»

Москва, 27 сентября. После усиления позиции немецкой партии «Зеленые» в бундестаге можно ожидать от нее «мелких гадостей» в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с изданием «Лента.ру». Эксперт отметил, что «зеленые» могут попытаться ограничить объем транзита или привязать проект к теме водородной генерации, а также защиты прав меньшинств и другим острым вопросам.

«В политике "Зеленых" доминирует политика ценностей, а не здравого смысла, не realpolitik того же (лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа. — Прим. ред.) Шольца», — подчеркнул Камкин.

Помимо этого, ученый добавил, что судьба «Северного потока — 2» при новой власти в Германии не изменится, так как его эксплуатация будет проводиться.

«Будет сложный переговорный процесс, тем более что пока непонятен расклад по министерствам — какая партия получит какие портфели», — заключил он.

Ранее политик Штеффен Котре рассказал, что партия «Зеленые» будет активно лоббировать срыв работы российского газопровода, чем может спровоцировать кризис общеевропейских масштабов. По его словам, команда лидера «Союза 90» Анналены Бербок будет изо всех сил стараться препятствовать реализации проекта, но за ее упорство заплатит вся Европа.