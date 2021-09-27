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Владимир Путин поручил принимать в вузы больше будущих логопедов
Общество
Владимир Путин поручил принимать в вузы больше будущих логопедов
kremlin.ru  /  Администрация президента

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин поручил принимать в российские вузы больше будущих логопедов и дефектологов.

По словам главы государства, контрольные цифры приема по этим направлениям необходимо увеличить к 1 сентября 2022 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» по программам бакалавриата и магистратуры», — говорится в документе.

Владимир Путин ранее также поручил внедрить российские информационные системы в дистанционное образование. Это также будет относиться к программам среднего профессионального образования.

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