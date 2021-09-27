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Аналитик Карпунин: российский рынок акций оказался устойчивее мировых площадок

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 21:01
Экономика
Аналитик Карпунин: российский рынок акций оказался устойчивее мировых площадок
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 27 сентября. Всплеск волатильности на мировых фондовых рынках связан с сезонным фактором, заявил глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

К причинам нестабильности аналитик отнес также общую перекупленность, риски стагфляции в развитых странах, отсутствие ясности по пределу госдолга США и ожидание ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков. При этом российский рынок акций следовал в общем тренде, но выглядел устойчивее мировых площадок.

«Это обусловлено высокой ориентацией нашего рынка на сырьевые площадки и в частности на нефтегазовый сектор, выигрывающий от стабильно высоких цен на нефть и газ», — подчеркнул специалист в беседе с агентством «Прайм».

Индекс Московской биржи достиг исторического максимума на торгах, свидетельствуют данные торговой площадки к концу сессии. Так, показатель поднялся до 4083,26 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, увеличился на 1,53% — до 1774,24 пункта.

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