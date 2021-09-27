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Российские ретейлеры зафиксировали двукратный рост спроса на iPhone 13
Общество
Российские ретейлеры зафиксировали двукратный рост спроса на iPhone 13
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Москва, 27 сентября. Ретейлеры в России подвели предварительные итоги старта продаж смартфонов iPhone 13. Спрос на них превысил показатель 2020 года, когда началась реализация iPhone 12, в два раза.

Особой популярностью у россиян пользуются аппараты небесного-голубого цвета. Такой оттенок компания Apple сделала доступным впервые. Что касается топовых моделей, таких как iPhone 13 Pro с 1 Тб памяти, то они оказались в дефиците, пишут «Известия».

По прогнозам экспертов, после старта продаж новой линейки iPhone интерес российских покупателей к смартфонам Apple в целом увеличится. При этом специалисты ждут снижения цены старых моделей.

iPhone 14-го поколения должен получить полный редизайн и будет существенно отличаться от актуального iPhone 13. Эксперты предполагают, что в рамках новой линейки компания выпустит четыре смартфона, но откажется от mini-модели.

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