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Врачи подтвердили коронавирус у телеведущей Ларисы Гузеевой

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:58
Общество
Врачи подтвердили коронавирус у телеведущей Ларисы Гузеевой
Кадр из фильма «Семейный ужин»

Москва, 27 сентября. Врачи, наблюдавшие за состоянием госпитализированной в Москве ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой, диагностировали у нее коронавирусную инфекцию.

Компьютерная томография не выявила у 62-летней заслуженной артистки России поражения легких. Об этом изданию Life сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О госпитализации Ларисы Гузеевой стало известно в ночь на понедельник. Как выяснилось, звезду доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Согласно первоначальным данным, у артистки сразу было подозрение на COVID-19, однако эти данные долгое время не получали подтверждения. Сообщалось также, что состояние Гузеевой квалифицируется как стабильное.

Коллега Ларисы Гузеевой ранее рассказала о состоянии госпитализированной ведущей популярного шоу «Давай поженимся!». По словам женщины, артистка чувствует себя нормально.

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