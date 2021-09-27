Пользователи соцсети Sina Weibo назвали космос единственным местом, где не был Путин

Пекин, 27 сентября. Отдых президента России Владимира Путина в сибирской тайге не оставил равнодушными пользователей китайской социальной сети Sina Weibo.

Интернет-пользователи прокомментировали видео с поездки главы государства и сопровождавшего его министра обороны Сергея Шойгу. Китайцы вновь восхитились разнообразию интересов российского лидера. Единственным местом, где не был Путин, является только космос, отметили в Сети.

«Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был», — написал один из читателей.

Многие из них стали сравнивать досуг президента РФ с увлечениями его американского коллеги Джо Байдена. Пользователи соцсети напомнили, что глава Белого дома был замечен за игрой в гольф.

«В то время как лидер противоборствующей страны играет в гольф, здесь настоящий хардкор!» — поделился впечатлениями Гусу Яоян.

Также в Сети подчеркнули, что Путин отлично сочетает работу и отдых. Некоторые из китайских пользователей указали на отменное здоровье российского лидера.

Ранее журналисты британского издания The Times выпустили материал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге. Представители прессы назвали главу Минобороны РФ самым преданным союзником президента России.