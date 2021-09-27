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Google прекратил поддержку смартфонов на старых версиях Android
Технологии
Google прекратил поддержку смартфонов на старых версиях Android
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Компания Google отключит поддержку своих сервисов на смартфонах, которые работают на устаревших версиях Android.

С 27 сентября владельцы данных устройств не смогут использовать почту Gmail, видеосервис YouTube, карты Google Maps и другие фирменные приложения компании. Ограничение затронет смартфоны с операционной системой версии 2.3.7 и ниже. Им на экране будет выдавать сообщение об ошибке. Снова использовать сервисы Google можно будет, перейдя на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

Поддержка сервисов IT-корпорации продолжится для устройств на основе Android 3.0 Honeycomb. Эта версия операционной системы появилась в 2011 году, как и версия Android 2.3.7. При этом она была ориентирована только на планшеты. Для смартфонов появилась версия Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Мессенджер WhatsApp начал тестирование бета-версии на системе Android для смартфонов с функционалом кешбэка. Пока что возможность ее использовать предоставляется участникам закрытого бета-теста.

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