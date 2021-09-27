Google прекратил поддержку смартфонов на старых версиях Android

Москва, 27 сентября. Компания Google отключит поддержку своих сервисов на смартфонах, которые работают на устаревших версиях Android.

С 27 сентября владельцы данных устройств не смогут использовать почту Gmail, видеосервис YouTube, карты Google Maps и другие фирменные приложения компании. Ограничение затронет смартфоны с операционной системой версии 2.3.7 и ниже. Им на экране будет выдавать сообщение об ошибке. Снова использовать сервисы Google можно будет, перейдя на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

Поддержка сервисов IT-корпорации продолжится для устройств на основе Android 3.0 Honeycomb. Эта версия операционной системы появилась в 2011 году, как и версия Android 2.3.7. При этом она была ориентирована только на планшеты. Для смартфонов появилась версия Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Мессенджер WhatsApp начал тестирование бета-версии на системе Android для смартфонов с функционалом кешбэка. Пока что возможность ее использовать предоставляется участникам закрытого бета-теста.