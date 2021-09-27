Франция отказала высшим чинам ЦАР в выдаче виз

Банги, 27 сентября. Франция отклонила запросы на выдачу виз более чем десяти официальным лицам Центральноафриканской Республики, сообщило издание Radio Notre Dame. Это привело к обострению отношений между странами.

Высшие чины ЦАР сочли подобные действия неуважительным и планируют провести судебные разбирательства:

«О какой дипломатии идет речь, если мы не можем совершить ни одну рабочую поездку во Францию? Мы требуем объяснить причину отказа».

В последнее время в стране наблюдается сильный рост антифранцузских настроений. Особое недовольство граждан вызвали факты сотрудничества компаний бывшей метрополии с боевиками. Кроме того, начальство крупных французских концернов пытается замалчивать преступления сотрудников.

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Так, руководство винного магната Castel скрыло информацию о том, что предприятие пользовалось услугами радикалов.