Банги, 27 сентября. Франция отклонила запросы на выдачу виз более чем десяти официальным лицам Центральноафриканской Республики, сообщило издание Radio Notre Dame. Это привело к обострению отношений между странами.
Высшие чины ЦАР сочли подобные действия неуважительным и планируют провести судебные разбирательства:
«О какой дипломатии идет речь, если мы не можем совершить ни одну рабочую поездку во Францию? Мы требуем объяснить причину отказа».
В последнее время в стране наблюдается сильный рост антифранцузских настроений. Особое недовольство граждан вызвали факты сотрудничества компаний бывшей метрополии с боевиками. Кроме того, начальство крупных французских концернов пытается замалчивать преступления сотрудников.
Так, руководство винного магната Castel скрыло информацию о том, что предприятие пользовалось услугами радикалов.
«Подконтрольная Али Дарассе группировка UPC занималась охраной оборудования и полей предприятия, о чем сказано в расследовании The Sentry. Прошел месяц с публикации доклада, но нет никаких сообщений о результатах внутреннего расследования. Видимо, компания намеренно скрывает факты сотрудничества», — заявили аналитики издания Radio Maria.