Политолог Солонников объяснил «нежелательность» ENEMO на территории России

Деятельность организаций, создающих и распространяющих фейки о выборах в России, должна быть пресечена. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO) на территории России. В пояснении к решению говорится, что данная организация создает «угрозу основам конституционного строя». Теперь согласно российским законам участие в деятельности ENEMO или ее финансирование повлечет за собой уголовное преследование.

«Наблюдение за выборами в нашей стране относится к преференции либо участников избирательного процесса (партии и кандидаты), либо Общественной палаты, которая формирует команды независимых наблюдателей для контроля над электоральной процедурой, либо заранее аккредитованных для этой цели журналистов», — подчеркнул Солонников.

Все же остальные, по его словам, так или иначе нарушают действующее законодательство.

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«Ну а какое еще наблюдение может быть на российских выборах? — спрашивает политолог. — Никакого! Поэтому все вопросы сейчас должны быть обращены к тому, насколько возможность наблюдения за электоральными процессами в уставных документах ENEMO соответствует норме закона. Впрочем, Генпрокуратура уже дала ответ, включив ее в список нежелательных организаций».

По словам эксперта, на прошедших выборах в Госдуму было немало порочащих электоральную процедуру фейков.

«И поэтому организации, которые занимаются их созданием и распространением, не могут быть «желательными» в нашей стране, — заметил собеседник ФАН. — Мы неоднократно могли заметить, еще по всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года, как важно для западных структур показать якобы «нелегитимность» народного волеизъявления. Подобное нужно пресекать самым решительным образом».

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