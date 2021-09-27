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Аналитик Deutsche Bank Лабур сравнила биткоин с золотом
Экономика
Аналитик Deutsche Bank Лабур сравнила биткоин с золотом
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 сентября. Схожесть цифрового актива с драгоценным металлом отметила Марион Лабур, аналитик крупнейшего финансового конгломерата Deutsche Bank.

Криптовалюта продолжает быть рискованным финансовым инструментом с точки зрения сохранения ценности. Несмотря на это, биткоин имеет все шансы стать цифровым золотом будущего, цитирует эксперта РБК.

Она выделила три основных причины волатильности криптовалюты: большая доля активов используется для спекуляций; ограниченность обращения, что делает курс зависимым от крупных покупок; изменчивое отношение инвесторов к этой технологии.

Лабур отметила, что золото считается стабильным активом, однако также показывало значительные изменения в цене. Она привела пример роста его цены на 600% в период с 2000 по 2011 год. Именно в этом специалист видит сходство BTC и золота.

Стоимость первой криптовалюты падала на фоне запрета использования иностранных криптобирж в Китае. Народный банк Китая запретил гражданам пользоваться услугами, связанными с криптоактивами.

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