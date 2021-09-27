Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 22:18
22:14
Политика
«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию
22:06
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
22:02
Общество
Домашний адрес на бирке чемодана может стать причиной ограбления жилища
21:50
Армия
США испытали ракету с пятикратным превышением скорости звука
21:49
Общество
Поиск нового актера на роль Джеймса Бонда начнется в 2022 году
21:44
Общество
Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправились с «Орлом и решкой» в Псков
21:42
Происшествия
Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге
21:40
Общество
Автор книги о Меган Маркл рассказал о ссоре Елизаветы II с женой принца Гарри
21:40
Видео
«Точка на карте». Спецвыпуск — рафтинг в Карелии
21:36
Общество
Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
Все новости

Монахини пройдут многопрофильную подготовку для помощи нуждающимся жителям ЦАР
Весь мир
Монахини пройдут многопрофильную подготовку для помощи нуждающимся жителям ЦАР
pixabay.com  /  jclk8888

Банги, 27 сентября. Центральноафриканские девушки рассказали корреспонденту издания Ndjoni Sango, как их обучают поддержке нуждающимся гражданам республики в религиозных общинах.

«Пребывание в монастыре не обязательно означает, что мы находимся во власти священников и сестер. Я посвятила Господу всю свою жизнь. Это означает воздержание от многих вещей и желаний. И это одна из причин, почему я решила поступить в религиозную общину, которая является центром обучения молодых девушек, желающих служить Богу», — рассказала будущая монахиня Карин.

В современной Центральноафриканской Республике деятельность подобных объединений не ограничена работой в церкви. С расширением прав и возможностей женщин многие из них стали медсестрами и преподавательницами в школах:

«Мы проходим несколько видов подготовки: религиозное, профессиональное и врачебное. В монастыре множество высококвалифицированных наставников, которые учат нас всему необходимому для помощи людям».

Ранее координаторы женских организаций сообщили о том, что в ближайшее время представительницы прекрасного пола примут активное участие в политической жизни ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Монахини пройдут многопрофильную подготовку для помощи нуждающимся жителям ЦАР
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru