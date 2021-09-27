Монахини пройдут многопрофильную подготовку для помощи нуждающимся жителям ЦАР

Банги, 27 сентября. Центральноафриканские девушки рассказали корреспонденту издания Ndjoni Sango, как их обучают поддержке нуждающимся гражданам республики в религиозных общинах.

«Пребывание в монастыре не обязательно означает, что мы находимся во власти священников и сестер. Я посвятила Господу всю свою жизнь. Это означает воздержание от многих вещей и желаний. И это одна из причин, почему я решила поступить в религиозную общину, которая является центром обучения молодых девушек, желающих служить Богу», — рассказала будущая монахиня Карин.

В современной Центральноафриканской Республике деятельность подобных объединений не ограничена работой в церкви. С расширением прав и возможностей женщин многие из них стали медсестрами и преподавательницами в школах:

«Мы проходим несколько видов подготовки: религиозное, профессиональное и врачебное. В монастыре множество высококвалифицированных наставников, которые учат нас всему необходимому для помощи людям».

Ранее координаторы женских организаций сообщили о том, что в ближайшее время представительницы прекрасного пола примут активное участие в политической жизни ЦАР.