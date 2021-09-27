Ливийская группировка похитила поддерживающего избирательный процесс активиста

Триполи, 27 сентября. Боевики группировки «Ан-Наваси» похитили главу Национальной ассоциации поддержки молодежи Имада аль-Харати после его призыва к демонстрациям за проведение предстоящих выборов.

Как сообщает местный канал Al Jamahiriya, общественный деятель сейчас находится в штаб-квартире вооруженного формирования, расположенной в столице возле башни Абу Лейла. Арест произведен в воскресенье, 26 сентября, по указанию Нидаля аш-Шаара, одного из лидеров банды.

Задержание Имада аль-Харати связывают с его недавним призывом к сторонникам собраться на митинг перед зданием Высшей национальной избирательной комиссии. Мероприятие планировалось на вторник, 28 сентября. Акция направлена на поддержку проведения плебисцита в назначенную дату – 24 декабря.

Ранее представители ливийских «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) потребовали переноса парламентских и президентских выборов. Они сослались на неблагоприятные условия в стране.