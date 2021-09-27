Летчики экипажей Су-27 выполнили первые полеты на учениях в Крыму

Москва, 27 сентября. Молодые летчики авиационного полка соединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили свои первые полеты в роли командиров экипажа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия развернулись в Крыму. Военные задействовали истребители Су-27УБ. При этом молодых пилотов сопровождали летчики-инструкторы.

«В ходе плановых учебно-тренировочных полетов молодые офицеры впервые управляли боевыми истребителями самостоятельно под наблюдением опытных летчиков», — говорится в сообщении.

Пилоты самостоятельно произвели взлет и посадку самолета, а также отработали некоторые элементы пилотажа. В маневрах приняли участие 20 офицеров.

Ранее сообщалось, что экипажи Ту-95МС выполнили тренировочные полеты в Саратовской области. Ракетоносцы также поучаствовали в учениях на Дальнем Востоке, пишет RT.