Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 22:17
22:14
Политика
«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию
22:06
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
22:02
Общество
Домашний адрес на бирке чемодана может стать причиной ограбления жилища
21:50
Армия
США испытали ракету с пятикратным превышением скорости звука
21:49
Общество
Поиск нового актера на роль Джеймса Бонда начнется в 2022 году
21:44
Общество
Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправились с «Орлом и решкой» в Псков
21:42
Происшествия
Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге
21:40
Общество
Автор книги о Меган Маркл рассказал о ссоре Елизаветы II с женой принца Гарри
21:40
Видео
«Точка на карте». Спецвыпуск — рафтинг в Карелии
21:36
Общество
Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
Все новости

Должность командира спецподразделения миссии ООН в ЦАР занял военный преступник
Весь мир
Должность командира спецподразделения миссии ООН в ЦАР занял военный преступник
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 27 сентября. Военный преступник стал командиром оперативной группы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в столице Центральноафриканской Республики. Генерала Али Заида Мурабака Аль-Хайра обвиняют в проведении более чем 500 казней.

Председатель координационных центров выживших мавританцев Демба Нианга направил открытое письмо в ООН, в котором рассказал обо всех правонарушениях офицера.

«Али Заид Мурабак Аль-Хайр — мучитель, совершивший множество жестоких преступлений. Он расист наихудшего вида и на его совести лежат внесудебные казни 90-х годов.

После всего произошедшего в Мавритании он прибыл в Центральноафриканскую Республику, чтобы продолжить удовлетворение своих преступных желаний.

Если хочешь узнать человека — дай ему власть. И генерал ею воспользовался в свое время. Он убивал солдат, заставлял их убивать и до сих пор жаждет геноцида. Сколько еще должны пострадать?» — поинтересовался правозащитник.

Должность командира спецподразделения миссии ООН в ЦАР занял военный преступник
un.org  / JC McIlwaine / UN Photo

Международные неправительственные организации подтвердили слова Демба Нианга. Они провели независимое расследование и выяснили подробности о массовой «чистке», которая унесла жизни около полутысячи мавританских военных.

Али Заид Мурабак Аль-Хайр — не единственный преступник в рядах МИНУСКА. «Голубых касок» не раз уличали в многочисленных правонарушениях против населения ЦАР. Накануне миссию ООН обвинили в том, что ее руководство отправляет в Центральноафриканскую Республику непроверенных людей, которые впоследствии угрожают безопасности мирных жителей.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Должность командира спецподразделения миссии ООН в ЦАР занял военный преступник
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru