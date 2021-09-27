Должность командира спецподразделения миссии ООН в ЦАР занял военный преступник

Банги, 27 сентября. Военный преступник стал командиром оперативной группы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в столице Центральноафриканской Республики. Генерала Али Заида Мурабака Аль-Хайра обвиняют в проведении более чем 500 казней.

Председатель координационных центров выживших мавританцев Демба Нианга направил открытое письмо в ООН, в котором рассказал обо всех правонарушениях офицера.

«Али Заид Мурабак Аль-Хайр — мучитель, совершивший множество жестоких преступлений. Он расист наихудшего вида и на его совести лежат внесудебные казни 90-х годов.

После всего произошедшего в Мавритании он прибыл в Центральноафриканскую Республику, чтобы продолжить удовлетворение своих преступных желаний.

Если хочешь узнать человека — дай ему власть. И генерал ею воспользовался в свое время. Он убивал солдат, заставлял их убивать и до сих пор жаждет геноцида. Сколько еще должны пострадать?» — поинтересовался правозащитник.