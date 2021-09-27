Цены на газ в Европе вновь превысили 930 долларов за тысячу кубометров

Лондон, 27 сентября. Стоимость газа на европейском рынке превысила 930 долларов за тысячу «кубов», демонстрируя рост почти на 9% в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE.

Октябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF в ходе торгов достиг почти 930,5 долларов за 1 тысячу кубометров. Ценовое ралли продолжается после недавних пиковых значений, когда голубое топливо подорожало почти до рекордной отметки в 970 долларов.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что причиной серьезного роста котировок стало отставание в закачке газа в подземные хранилища газа Европы, а также растущий спрос на топливо. При этом поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала «Газпрому» увеличить продажи природного газа на торгах. Таким образом, в результате снижения поставок в августе объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд кубометров.