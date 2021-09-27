Джо Байден получил третью дозу вакцины от коронавируса

Вашингтон, 27 сентября. Президент США Джо Байден в третий раз привился от коронавируса 27 сентября. Об этом сообщил Белый дом.

Администрация главы США обнародовала график Байдена. Президент выступил с речью перед американцами и сделал ревакцинацию в 20:00 по московскому времени. В рабочем расписании лидера не уточняется, каким именно препаратом привьется Байден.

Президент США выступил на прошлой неделе перед народом. Речь Байдена посвящалась борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства пообещал повторно вакцинироваться «как только сможет» и призвал сограждан сделать то же самое.

Байден подтвердил, что ему сложно признавать свой возраст. Однако 78-летний президент планировал привиться бустерной прививкой, несмотря на годы.