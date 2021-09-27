Матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словакией смогут посетить 13,5 тысячи зрителей

Казань, 27 сентября. Стало известно, сколько болельщиков будет допущено на поединок отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что завтра в продажу поступят билеты на матч квалификации ЧМ-2022, в котором команда Валерия Карпина примет Словакию. На игре смогут присутствовать не более 13,5 тысячи зрителей. При входе на стадион болельщикам будет необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном COVID-19.

Матч сборных России и Словакии пройдет 8 октября на стадионе «Казань Арена». Игра начнется в 21:45 по московскому времени. После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словацкая национальная команда располагается на третьей строчке.

Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев оценил выступление национальной команды на чемпионате мира. Команда Сергея Скоровича дошла до четвертьфинала планетарного первенства, в котором уступила Аргентине.