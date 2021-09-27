Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 22:17
22:14
Политика
«Оператор ГТС Украины» допускает остановку транзита газа в Венгрию
22:06
Общество
Калининградцев атаковали стаи божьих коровок
22:02
Общество
Домашний адрес на бирке чемодана может стать причиной ограбления жилища
21:50
Армия
США испытали ракету с пятикратным превышением скорости звука
21:49
Общество
Поиск нового актера на роль Джеймса Бонда начнется в 2022 году
21:44
Общество
Тимур Родригез и Регина Тодоренко отправились с «Орлом и решкой» в Псков
21:42
Происшествия
Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге
21:40
Общество
Автор книги о Меган Маркл рассказал о ссоре Елизаветы II с женой принца Гарри
21:40
Видео
«Точка на карте». Спецвыпуск — рафтинг в Карелии
21:36
Общество
Продюсер комедии «Друг на продажу» объяснил главный конфликт картины
Все новости

Матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словакией смогут посетить 13,5 тысячи зрителей
Спорт
Матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словакией смогут посетить 13,5 тысячи зрителей
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Казань, 27 сентября. Стало известно, сколько болельщиков будет допущено на поединок отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что завтра в продажу поступят билеты на матч квалификации ЧМ-2022, в котором команда Валерия Карпина примет Словакию. На игре смогут присутствовать не более 13,5 тысячи зрителей. При входе на стадион болельщикам будет необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном COVID-19.

Матч сборных России и Словакии пройдет 8 октября на стадионе «Казань Арена». Игра начнется в 21:45 по московскому времени. После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словацкая национальная команда располагается на третьей строчке.

Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев оценил выступление национальной команды на чемпионате мира. Команда Сергея Скоровича дошла до четвертьфинала планетарного первенства, в котором уступила Аргентине.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словакией смогут посетить 13,5 тысячи зрителей
россия словакия зрители чм-2022 квалификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru