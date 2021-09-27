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Уникальный проект «Виртуальный зоопарк» запустили в Туле

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:44
Общество
Уникальный проект «Виртуальный зоопарк» запустили в Туле
wikipedia.org  /  Pahcal123 / CC BY-SA 4.0

Тула, 27 сентября. Проект «Виртуальный зоопарк» запустили в Туле в день рождения областного экзотариума — единственного в России зоопарка рептилий и амфибий.

Новый проект реализовали в рамках региональной программы цифровизации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тульской области.

«Наш экзотариум в рамках ковид-ограничений одним из первых запустил интересные онлайн программы для детей и взрослых. Учреждение активно развивается в новых цифровых реалиях», — заявила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Посетители смогут получить доступ не только к просветительским и развлекательным проектам, но и к виртуальным экскурсиям. Специалисты будут рассказывать о животных экзотариума и о природе тульского края.

Как стало известно ранее, зоопарк «Река Замбези» в Казани пополнился новыми жителями — сирийскими розовыми фламинго. В течение месяца шесть представителей этих экзотических птиц будут находиться на карантине.

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