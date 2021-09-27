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Молодежный центр "Импульс" получил грант на проект чумовой арт-резиденции на Ямале

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:42
Общество
Молодежный центр "Импульс" получил грант на проект чумовой арт-резиденции на Ямале
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Проект «Чумовая арт-резиденция «Ямальские мастеровые» намерены воплотить в жизнь в Ямальском районе организаторы из центра «Импульс».

Молодежный центр для реализации творческого проекта получил государственный грант в 2 миллионов рублей. Конкурс был организован Президентским фондом культурных инициатив. Своей радостью создатели арт-резиденции поделились в соцсети «ВКонтакте», о чем сообщает издание «Север-Пресс».

«На конкурс было подано 12,5 тысячи заявок со всей страны! И наша идея стала одной из 1,5 тысячи, которые получили поддержку!» – говорится в официальном сообщении.

Жители Ямальского района уверены, что новая резиденция поможет художникам и мастерам объединиться. Кроме того, она станет вдохновением для их коллег по всей стране. Чтобы добиться поставленных целей, руководство «Импульса» намерено провести конкурс, после чего пригласить 30 человек в резиденцию, которая будет расположена в чумах.

Гости и сотрудники «Ямальской мастеровой» смогут оказаться в кочевых условиях, понять, как жили мастера и ремесленники несколько столетий назад, прочувствовать атмосферу традиционной культуры и вдохновиться новыми идеями для будущих личных проектов.

Ранее сообщалось о преображении фасадов зданий в Самаре в рамках арт-фестиваля. Замысловатые рисунки художников из разных уголков планеты стали украшением города и улиц.

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