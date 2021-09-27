Специалисты ЭСЦАГ займутся восстановлением сельскохозяйственного сектора ЦАР

Банги, 27 сентября. В большом конференц-зале штаб-квартиры «Экономического сообщества стран Центральной Африки» (ЭСЦАГ) состоялось заседание технических и финансовых специалистов, посвященное запуску Координационного комитета сельскохозяйственного сектора.

Модератором выступил глава профильного министерства Эрик Рекосс-Камо. Помимо него в мероприятии приняли участие руководители управлений окружающей среды и устойчивого развития, водных и лесных ресурсов, охоты и рыболовства, а также животноводства.

Собравшиеся представили необходимую информацию для сотрудников специального координационного комитета по развитию сельскохозяйственного сектора, а также внесли рекомендации по началу работы совета и срокам проведения следующего заседания.

Ранее ЦАР посещала делегация агропромышленного консорциума «Покровский», специалисты которого провели встречу с экспертами стратегической ячейки профильного ведомства.

Тогда представители Москвы подготовили для министра-делегата в администрации президента по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций Паскаля Бида Коягбеле презентацию возможностей, которые откроются перед аграриями ЦАР и выведут взаимоотношения двух государств на совершенно новый уровень.